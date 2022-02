Non solo l'istituto comprensivo Scialoja-Cortese. Anche il cortile della scuola Fava-Gioia, plesso de Simone in pieno centro a Napoli, è stato ripulito da erbacce e rifiuti. Le piante, potate a novembre scorso, erano state lasciate lì a marcire per mesi: finalmente sono state rimosse dopo la segnalazione del dirigente scolastico, dei genitori dei piccoli alunni e del Mattino.it.