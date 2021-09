Scuola in Campania, quando inizia: «Rischio doppi turni», nodi bidelli e aule

Il 15 settembre è ormai imminente e per i dirigenti scolastici il ritorno in aula sarà costellato dai problemi di sempre. Quelle criticità ormai endemiche, sepolte in questi ultimi due anni da banchi con le rotelle, protocolli e ora Green pass, restano insolute. Problemi mai risolti come i trasporti, distanziamento, edilizia scolastica, personale insufficiente. La scuola quindi, anche questa volta ripartirà mostrando i consueti deficit, con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati