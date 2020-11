Scuola, al via i lavori di manutenzione al magistrale Serao di Pomigliano

Con la firma del contratto sono stati affidati alla ditta vincitrice della gara i lavori di manutenzione straordinaria dell' Istituto Magistrale "Matilde Serao" di Pomigliano d'Arco.

La sede dell'Istituto è ubicata nella centralissima via Carducci, ad un passo da P.za Primavera e dalla casa comunale di P.za Municipio. L'edificio è di bell'aspetto e presenta i caratteri tipici dell'edilizia scolastica risalente grosso modo alla metà del secolo scorso. Sono caratterizzanti, in particolare, nel prospetto di via Carducci, l'ingresso principale, dotato di una scalinata rivestita in travertino e di una ampia tettoia di copertura.

Negli ultimi tempi sono stati effettuati numerosi interventi minori, essenzialmente rivolti ad adeguare alla normativa vigente aspetti specifici dell’impiantistica, Sono stati infatti adeguati: l’impianto elettrico, richiesto dal rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla sicurezza antincendio; l'impianto di riscaldamento, imposto dalle norme sul risparmio e sull'uso razionale dell'energia; gli accessi in genere, gli spazi comuni e di distribuzione, nonché alcuni servizi igienici richiesti dalle norme sull'accessibilità

L'intervento che si realizzerà ora servirà a porre rimedio in primo luogo allo stato di avanzato degrado degli intonaci esterni, che si presentano in più punti rigonfiati ed in fase di distacco. Si prevede, infatti, il rifacimento integrale del rivestimento esterno degradato per tutte le pareti dell’edificio.

Data la recente acquisizione del piano seminterrato, precedentemente occupato dal Comune di Pomigliano, si rende necessaria una ristrutturazione parziale di questi ambienti con il rifacimento dell'intonaco interno che si presenta in cattive condizioni.

Altra problematica molto urgente riguarda l'impermeabilizzazione della copertura. A distanza di oltre trent’anni dalla posa in opera, la guaina si presenta oggi irrigidita, vetrificata e percorsa.

Si intende ora di risolvere definitivamente, e in modo duraturo, il problema delle infiltrazioni in copertura con il rifacimento totale dell’impermeabilizzazione.

L'ultimo intervento riguarda il campo sportivo all'aperto, delle dimensioni di 13x22 mq, da realizzarsi sull’attuale area a verde posta a confine con i locali del Comune di Pomigliano. L'intervento sarà completato con tracciatura dei campi da gioco per la pratica sportiva della pallavolo e della pallacanestro. Saranno fornite e poste in opera anche le relative attrezzature sportive (canestri, reti, ecc.).

Costo totale dei lavori 305.000 euro. L'ultimazione delle opere è prevista in 10 mesi.

"La scuola - ha affermato il consigliere delegato alla scuola, Domenico Marrazzo - sta attraversando, come del resto tutto il Paese, uno dei suoi momenti più difficili. Con l'auspicio che tutto torni alla normalità quanto prima, la Città Metropolitana, guidata dal sindaco Luigi de Magistris, lavora ogni giorno e si impegna per garantire un rientro, a studenti e professori, in tutta sicurezza".

