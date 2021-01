di Adolfo Scotto di Luzio

A Napoli nei giorni scorsi (come in tutta Italia) studenti e genitori hanno manifestato per tornare a scuola e contro la didattica a distanza (non sono mancate per la verità anche tensioni con chi invece preferisce prudenzialmente restare a casa e affidare la continuità dell’istruzione alle piattaforme informatiche). È quasi un anno ormai che va avanti così. Al Nord prima che al Sud, certo; ma di fatto...