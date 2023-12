Undici mesi di tensioni, ricorsi e sentenze della Corte Costituzionale a proprio favore ma alla fine il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rivisto i numeri del dimensionamento scolastico. È stato approvato dal consiglio dei Ministri, infatti, il decreto-legge Milleproroghe che attenua le difficoltà per la soppressione di 628 istituzioni scolastiche in tutta Italia prevista per l'anno scolastico 2024/25, consentendo così alle Regioni di mantenere (almeno transitoriamente) 183 autonomie scolastiche, grazie a un benefit del 2,5% sull'organico.

Le Regioni quindi potranno provvedere alla definizione del piano entro il prossimo 5 gennaio. La Regione Campania ha già lavorato al dimensionamento scolastico tenendo conto di un numero più basso «perché ce lo aspettavamo. Abbiamo sempre detto che i numeri del MIM erano sovrastimati e questo decreto allo scadere della consegna dei piani di dimensionamento scolastico, è la prova che avevamo ragione» ammette l'assessore Lucia Fortini. In Campania 21 autonomie scolastiche sono, per ora, salve dall'accorpamento. Le 128 autonomie scolastiche campane da tagliare, chieste dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per il piano di dimensionamento scolastico 2024/25, in realtà alla fine saranno soltanto 107.

Nelle ultime ore si lavora agli ultimi accorpamenti, anche in funzione di proposte avallate dall'Ufficio scolastico regionale ma anche delle richieste delle famiglie. Dopo gli accorpamenti pubblicati in esclusiva dal Mattino tre settimane fa, infatti, ci sono state proteste in alcuni Comuni (tra cui Pompei, Marano, Melito, Torre del Greco, Massa Lubrense e Napoli). «In alcuni casi, siamo andati incontro al poco dialogo che c'è stato tra amministrazioni locali e dirigenti, in altri invece abbiamo ascoltato le famiglie. Ho già deciso di porre un cambiamento, visto in deroga possiamo farlo» ha annunciato Fortini. L'Istituto comprensivo Vittorino da Feltre di San Giovanni a Teduccio non accorpa più il circolo didattico Barbato di Barra, ma gli sarà assegnato l'Istituto comprensivo Sarria-Monti.

Ai 43 accorpamenti nell'Ambito Napoli e provincia di tre settimane fa, ne sono state eseguite altre 12 ma ci sono alcune variazioni. Nel Comune di Napoli ci sono 14 movimentazioni: confermati la scuola Leopardi che accorpa la Doria; l'Ic Mastriani che accorpa il Bonghi; l'Ic Scialoja-Cortese che accorpa l'Ic Rodinò; l'Ic Colletta che accorpa l'Ic Borsellino. A questi si aggiungono l'Ic Aldo Moro che accorpa alcuni plessi del Marino Santa Rosa, e il resto dei plessi li accorperà l'Ic Porchiano-Bordiga; l'Ic d'Acquisto accorpa l'Ic Kennedy; l'Ic Confalonieri accorpa l'Ic Ristori; e infine la scuola Angiulli diventerà istituto comprensivo attivando la secondaria di primo grado. Confermati tutti gli accorpamenti tra le superiori: il Caselli di Capodimonte sarà unito al liceo Palizzi; l'Istituto Galiani accorpa il Da Vinci; mentre l'Istituto Colosimo sarà accorpato al Della Porta-Porzio che prenderà anche i plessi Sanità e Antesaecula del D'Este-Caracciolo. Molte le variazioni in provincia. Non ci saranno più gli accorpamenti previsti a Massa Lubrense e Torre del Greco, ma alla lista si aggiungono Barano d'Ischia (l'Ic San'Anna Baldino accorpa il circolo didattico) e Ischia dove l'Ischia 2 accorpa la Giovanni Scotti. Un'unificazione in più per Marano: Ic San Rocco accorpa la D'Azeglio; a Melito invece al Mauriello si accorpa il De Curtis e al Falcone si accorpa il Guarano; a Nola, l'Ic Bruno-Fiore accorpa il San Severino e la scuola Vitale-Capoluogo diventa istituto comprensivo acquisendo la media Merliano-Tansillo.

Alcuni cambi in corso d'opera anche a Pompei rispetto a tre settimane fa: l'Ic Maiuri accorpa i plessi Mele e Messigno del circolo Celentano; l'Ic Della Corte accorpa i plessi Mariconda e Tre Ponti del Celentano; e la Capoluogo accorpa i plessi Fontanelle e Nolana del Celentano. A Giugliano la scuola Basile diventa istituto comprensivo accorpando la De Filippo.