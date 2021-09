Il piano trasporti per la ripresa della scuola verrà messo a punto la prossima settimana. Giovedì è prevista una seconda riunione in prefettura per dare l'ok a quello che sembra una programmazione che ricalca l'incremento dell'offerta di linee (scolastiche) e di bus (i granturismo) messa in campo alla ripresa delle lezioni.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati