Napoli: partita di calcio all'uscita da scuola, accoltellato 12enne della Poerio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 31 Maggio 2019, 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giardinetti di piazza Mercadante, uno spazio dove i ragazzi del quartiere e non solo si danno appuntamento una volta usciti da scuola. C’è chi frequenta la Poerio, chi altre scuole. Gruppi di giovanissimi che si fermano a fare due chiacchiere, altri scelgono il posto per giocare. Una zona tranquilla a detta degli esercenti che circondano la piazza, dalla macelleria alla pizzeria sempre aperta, dal venditore di schede telefoniche al meccanico dei motorini. Eppure mercoledì qualcosa di grave è successo. Tardo pomeriggio. È il giorno della partita di pallone. Le porte ovviamente sono virtuali, non ci sarebbe lo spazio per poterle piazzare. È presente solo un canestro. Si gioca. Su un fronte un gruppo di ragazzini della Poerio, sono piccoli, la loro età oscilla tra gli undici e i dodici anni, alcuni frequentano la prima media. Gli avversari hanno qualche anno in più, dai 14 ai 16. Partita pacifica, non si tratta certo di un torneo. Ma qualcuno è più nervoso degli altri.