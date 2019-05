Napoli, la denuncia delle mamme: tappeto di siringhe vicino alla scuola Poerio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 10 Maggio 2019, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 08:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcune mamme della scuola Poerio non ci stanno più. Da giorni i loro figli sono costretti a fare lo slalom tra le siringhe dei tossicodipendenti abbandonate sulle scale che da via Crispi arrivano al corso Vittorio Emanuele. Hanno paura e giorno dopo giorno aumentano sempre di più.Erminia Pizzo, mamma di una alunna che frequenta la prima media ha denunciato l’episodio. «Mi figlia - racconta - mi ha fatto vedere le fotografie e certo siringhe usate con il sangue non sono belle da vedere. Qualche giorno fa se ne contavano tre, quattro ora il numero è aumentato e mia figlia ma anche le sue compagne su input dei genitori hanno deciso di non fare più le scalette si allunga il giro ma non è giusto che non vengano rimosse è uno scale».