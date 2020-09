Scuola, la protesta choc dei prof precari: cadaveri a piazza Dante

Il mondo della scuola è in agitazione. Troppe incertezze, troppe lentezze e per i precari non resta che scendere in piazza e manifestare il loro disappunto. I primi a partire sono quelli dell'Associazione nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori di Napoli che ieri hanno inscenato il funerale della scuola nella centralissima piazza Dante. Domani invece tutti a Roma che «sarà invasa dal mondo della scuola, dai docenti di ogni ordine e grado, dagli insegnanti tecnico pratici, dalle maestre, dal personale tecnico-amministrativo, dai direttori dei servizi generali e amministrativi e dai dirigenti scolastici» come ammette Pasquale Vespa, presidente dell'Anddl.



» strilla il manifesto tenuto in mano dagli associati Anddl accorsi ieri in piazza Dante, in contemporanea con la riapertura amministrativa delle scuole. Sul selciato rovente si stendono numerosi precari e inscenano il flash mobcoprendosi con drappi bianchi e corone di fiori proprio come si fa con i cadaveri improvvisi, per ridargli dignità e rispetto. Ma sotto le lenzuola candide stavolta ci sono i docenti precari che hanno simulato la loro morte a causa della mancata stabilizzazione del posto di lavoro. «Chi ha 36 mesi di esperienza nell'insegnamento deve essere stabilizzato in virtù della normativa europea 1999/70 recepita nell'ordinamento dello Stato italiano con il disegno di legge 386/2001. Chi ha acquisito esperienza come Dsga, sopperendo alle deficienze di uno Stato cronicamente in affanno, deve essere assunto. Occorre dare una risposta concreta a quei 4mila collaboratori scolastici impiegati per decenni nelle nostre scuole con le cooperative degli Lsu e poi lasciati a casa disoccupati» spiega Vespa.«Nella maggior parte delle scuole italiane - prosegue - non è stato assegnato il personale di fatto, cioè quello che siede in cattedra da settembre a giugno e non si è visto quel personale Covid. Mai si è visto uno studente senza banco ma scuole che aprono senza insegnanti sono sempre esistite, come il balletto di maestre e professori che va avanti fino a Natale. Questo accade nel momento più difficile, quando in corso c'è una pandemia e le famiglie e i lavoratori della scuola, ma soprattutto gli studenti di tutta Italia, hanno bisogno di certezze». Per questo il 3 settembre i precari di tutta Italia si sono dati appuntamenti in piazza del Popolo a Roma per «la veglia funebre del precario».