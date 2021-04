Crispano, aumentano i contagi: chiusa la scuola Quasimodo

Crispano – Lezioni in presenza sospese alla Quasimodo, fino al 7 maggio. Uno screening degli ultimi giorni ha fatto registrare un aumento dei contagi. Spiega il sindaco Michele Emiliano : ‘ Stamane ho ricevuto una nota da parte della dirigente della Quasimodo che mi informava di un aumento dei contagi segnalati nello screening degli ultimi giorni. Alla luce di questo, in coerenza con quanto vi ho annunciato qualche giorno fa e dopo aver sentito immediatamente la dottoressa Capano del centro epidemiologico dell’Asl e il direttore del distretto sanitario 45, ho deciso di sospendere le lezioni in presenza fino alla fine dello screening e comunque fino al 7 maggio’ .

Ieri il primo cittadino aveva aggiornato la situazione contagi nel comune, 126 e la fascia di età con la maggiore incidenza è quella tra i 30 e i 49 anni, quindi annunciava anche l’attenzione sul mondo della scuola, che in queste ore ha avuto ulteriori evoluzioni. Chiarisce Emiliano: ‘Anche perché in aggiunta a questo, mi è giunta la notizia di positivi tra alcuni genitori che avrebbero posto anche altri studenti in quarantena. Questa decisione è presa quindi solo dopo un’attenta valutazione del rischio. E’ mio compito valutare con rigore le situazioni evitando allarmismi, ma allo stesso tempo restando vigile. Lasciamo quindi all’ASL il tempo di completare la valutazioni dei casi e solo dopo che il rischio di picco del contagio sarà calato si potrà riaprire alle lezioni in presenza. Restiamo vigili e attenti, perché i bambini hanno per noi la massima priorità, ancor di più la loro salute’. Una scelta accolta positivamente dai genitori, che sui social hanno riconosciuto la scelta coraggiosa del loro sindaco. Conclude Emiliano: ‘La mia decisione doverosa che dimostra quanto ho spiegato nel post precedente: monitoriamo ogni giorno qualsiasi situazione anche solo di pericolo potenziale. Essendo pronti ad intervenire immediatamente laddove se ne manifesti la necessità. Perché tutto è importante in una comunità , ma al primo posto c’è la salute dei nostri bambini e dei nostri giovani. E su questo tema, ancora di più, non esiterò mai ad assumere decisioni coraggiose’. La sospensione riguarda tutti i plessi dell’istituto comprensivo Quasimodo. Lo scorso 26 aprile la preside Antonietta Damiano aveva comunicato due casi accertati e la sanificazione delle sezioni con i bimbi contagiati, oggi, alla luce dei nuovi dati comunicati dall’ASL, arriva la decisione del sindaco Michele Emiliano.