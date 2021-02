Covid, quattro alunni e tre docenti positivi nella scuola Socrate-Mallardo di Marano

Raffica di casi Covid in un diverse scuole della città di Marano. Ben sette casi si registrano, come confermato dalla dirigenza scolastica, all'istituto comprensivo Socrate-Mallardo. Quattro gli alunni colpiti dal virus (uno alle medie e tre alle elementari) e tre docenti, di cui due in quarantena già da diversi giorni. Per quattro classi è stata disposta la quarantena e la sanificazione delle aule.

Un caso è stato registrato anche in un altro istituto del territorio, alla Massimo D'Azeglio. Nella giornata di domani avverrà la sanificazione di 10 auli. Gli alunni resteranno a casa ed usufriranno delle lezioni con la modalità della didattica a distanza.

