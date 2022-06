Scuola, ragazzi mai entrati in aula: denunciati i genitori nel Napoletano

Sono 14 i ragazzini, iscritti all'istituto Marconi di Qualiano, che non hanno rispettato l’obbligo di frequenza nei periodi settembre-novembre 2021 e gennaio-aprile 2022. Per questo i loro genitori sono stati denunciati. Ma, a giudicare dai controlli dei carabinieri, la situazione si è dimostrata ancora più grave a Giugliano e Varcaturo. Qui, in 2 istituti scolastici, l'elementare Giuseppe Diana e la media Don Salvatore Vitale, i miitari hanno individuato altri 19 allievi fantasma. Non solo. Analizzando i dati ottenuti dagli istituti di istruzione, gli uomini dell'Arma hanno constatato che 15 studenti non erano neanche mai entrati in un'aula per le lezioni.

APPROFONDIMENTI IL CASO Covid, 4432 medici no-vax sospesi: «Riflessione... IL DECORO URBANO Napoli, il teatro San Carlo trasformato in un bagno a cielo aperto:... L'INIZIATIVA Cena e albero di limoni di Procida nel carcere femminile di Pozzuoli