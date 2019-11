È la classifica più attesa dalle famiglie, l'unica in grado di aiutarle nella scelta delle scuole superiori per i propri figli. La Fondazione Agnelli pubblica oggi su www.eduscopio.it l'esito della consueta ricerca riguardo la preparazione fornita dalle scuole italiane, comprensiva delle performance degli studenti sia che dopo il diploma abbiano optato per gli studi universitari che per il lavoro. Nessuna sorpresa nelle prime tre posizioni dei licei classici di Napoli e provincia entro i 10 chilometri, che vedono ancora primeggiare il Sannazaro.

Exploit per il Convitto Vittorio Emanuele II che dal decimo posto dello scorso anno raggiunge la prima posizione tra i licei scientifici, scalzando il Mercalli che scende al secondo posto. Nei licei di Scienze Umane diventa primo il Giordano Bruno di Arzano che supera altri licei più blasonati del capoluogo, mentre tra i linguistici primeggia ancora una volta il Quinto Orazio Flacco di Portici che migliora anche tra i classici, diventando sesto. Eduscopio sarà consultato da oggi dagli studenti che vorranno avere le idee chiare su dove iscriversi e dai genitori, che cercheranno la scuola che promette risultati, e quindi preparazione migliore. Sul sito avranno la possibilità di confrontare gli esiti degli istituti che si trovano nella propria zona e offrono il percorso di studi più adatto.

Per la nuova edizione, il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di circa 1.255.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (anni scolastici 2013/14, 2014/15, 2015/16) in circa 7.300 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie. Le analisi e i confronti di Eduscopio si riferiscono a due compiti educativi fondamentali: la capacita di licei e istituti tecnici di preparare e orientare gli studenti a un successivo passaggio agli studi universitari; la capacita di istituti tecnici e istituti professionali di preparare l'ingresso nel mondo del lavoro per quanti, dopo il diploma, non intendono andare all'università e vogliono subito trovare un impiego.



I primi tre licei classici di Napoli sono ancora gli stessi, confermando una qualità elevata di preparazione e risultati eccellenti all'Università per gli studenti diLa sorpresa arriva dei posti immediatamente successivi, con il crollo dimentre lo storico Pontano esce dai primi dieci posti e si classifica sedicesimo. A conquistare posizioni in classifica sono invece(+ 1 posto),II (+4 posti), new entry al settimo posto per. Gli studenti del Sannazaro hanno ottenuto una media di 84,1 all'esame di maturità, mentre l'82 per cento iscritto all'Università supera gli esami del primo anno. Le scelte principali sono per l'indirizzo Giuridico-politico (29,4), area Tecnica (14,7), Economia-statistica (13,6).

Il Convitto brilla ancora per l'eccezionale balzo di 9 posti rispetto allo scorso anno tra i licei scientifici, superando lo storico Mercalli e l'Alberti che è solo terzo. Se guardiamo i dati degli scientifici di Napoli entro un raggio di 30 chilometri l'Alberti diventa quinto, superato dal Nobel di Torre del Greco e dal Salvemini di Sorrento. È la rivincita delle provinciali con il Caracciolo di Procida che è sesto, poi il Milani di Gragnano, l'Imbriani di Pomigliano d'Arco e le bacolesi Seneca e Tito Lucrezio Caro. Idem anche tra i classici che sebbene i primi quattro posti siano immutati, dal quinto in poi è tutto rivoluzionato con De il Bottis di Torre del Greco, il Publio Virgilio Marone di Meta, ottavo è il Quinto Orazio Flacco di Portici, poi il De' Liguori di Acerra e l'Imbriani di Pomigliano.

Le scuole provinciali si fanno largo anche tra i linguistici: è primo in un raggio di 10 chilometri il Quinto Orazio Flacco di Portici, seguito dal Fonseca e dal Suor Orsola Benincasa di Napoli. Ma se osserviamo i dati nel raggio di 30 chilometri, brilla il Publio Virgilio Marone di Meta, seguito dal Salvemini di Sorrento. Tra Scienze umane entro i 30 chilometri troviamo invece il Bruno, il Pascal e il Milani rispettivamente di Arzano, Pompei e Gragnano che scalzano tutti gli istituti del capoluogo. Nei tecnici-economici primeggiano lo Scotellaro di San Giorgio e il tecnologico Siani di Napoli.

