La scuola Rodari-Annecchino sotto attacco dei ladri, quinto raid in 2 settimane

Martedì 26 Marzo 2019, 20:56

POZZUOLI. Ennesimo raid la notte tra lunedì e stamattina alla scuola "Rodari Annecchino" di Monterusciello. Ormai l'istituto è sotto attacco dei ladri e dei vandali. Questa volta hanno totalmente distrutto due distributori di alimenti e bevande che si trovano nella scuola svuotandoli di tutte le monete che c'erano in entrambi. Non contenti i malviventi hanno anche totalmente distrutto i due distributori rovesciando tutto ciò che c'era all'interno lungo i corridoi dell'istituto.Con quello di ieri sera è il quinto assalto in appena due settimane che la scuola di via Modigliani ha subito. Tra venerdì e sabato furono rubati pc, materiale didattico e lavagne luminose. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli che puntano attraverso i sistemi di video sorveglianza che ci sono nel quartiere post bradisisma a dare un volto alla banda di ladri.