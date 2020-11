Scuola saccheggiata a Napoli, la telefonata del ministro Azzolina

Una porta blindata forzata, una finestra e una zanzariera divelte per portare via ciò che è necessario, in questa fase di emergenza sanitaria, a far studiare i tanti minori disagiati che vivono nelle periferie. Ma qualcuno, nella notte tra il 28 e il 29 ottobre scorso, non ci ha pensato due volte ai bambini che aspettavano di seguire la didattica a distanza da casa e ha razziato tutto ciò che c'era nella sede centrale dell'istituto comprensivo Radice-Sanzio-Ammaturo di via Stadera a Poggioreale: 33 notebook, un televisore, una decina di tablet e un video proiettore. Un raid che ha mobilitato il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, che ieri ha telefonato alla dirigente scolastica Filomena Nocera per esprimerle vicinanza e solidarietà.

Era la mattina di giovedì 29 ottobre, quando la preside della Radice-Sanzio-Ammaturo, Filomena Nocera, ha ricevuto la telefonata di un collaboratore scolastico che l'avvisava del furto avvenuto durante la notte. «Subito abbiamo allertato le forze dell'ordine - racconta - Sul posto quel giorno sono arrivati gli agenti del locale commissariato di polizia e quelli della Scientifica. Dai primi rilievi è emerso che la porta d'ingresso e una finestra blindata che davano accesso agli uffici erano state forzate, sia a pianterreno che al primo piano. Addirittura una zanzariera era stata rimossa. Inoltre - prosegue la dirigente - nonostante vi fosse un impianto di videosorveglianza, il tecnico ha dovuto constatare che era stato bruciato un contatore». Un modo, quest'ultimo, per mettere forse fuori uso l'impianto e agire indisturbati. Quarantacinque i computer rubati nella notte tra il 28 e il 29 ottobre scorso. Quelli che servivano per far studiare gli allievi più disagiati. «Abbiamo una platea di 1.100 bambini che vanno dalla scuola dell'infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo grado - spiega la Nocera - e quei pc servivano per gli alunni più svantaggiati che avrebbero dovuto seguire la Dad. Li avevamo avuti in comodato d'uso dopo l'ultima ordinanza regionale tra il 15 e il 19 ottobre e stavamo per consegnare la seconda tranche. Invece qualcuno ha pensato bene di portarceli via».

La sera stessa dopo il raid la preside ha deciso di scrivere una lettera accorata al ministro dell'istruzione Lucia Azzolina, che ieri pomeriggio le ha telefonato per esprimerle vicinanza e solidarietà. «Nella lettera le avevo manifestato oltre alla rabbia e alla delusione per l'accaduto - spiega la preside - quanto noi dirigenti operiamo su tanti fronti, specie in zone periferiche come quelle su cui insiste la nostra scuola, che ha 4 plessi in tre Municipalità dove l'utenza è mista, ma dove funziona un'idea solida di inclusione sociale e relazionale. Siamo felici - conclude la dirigente - della telefonata del ministro in questo momento difficile».

