Scuola, secondo raid alla De Filippo di Ponticelli: via computer e server

Lunedì 12 Marzo 2018, 12:59

Grave atto vandalico nella scuola «E. De Filippo» di Napoli, in via del Flauto Magico nel quartiere Ponticelli, dove sono stati rubati i computer dalle aule e dalla segreteria, compreso il server centrale. Ne dà notizia l'assessore alla Scuola del Comune di Napoli Annamaria Palmieri, ricordando che «la stessa scuola aveva subìto la scorsa settimana una effrazione simile presso il plesso Petrone in via Manlio Rossi Doria: anche lì sottratti i pc e addirittura gli estintori. Con un intervento rapido da parte del personale scolastico e del Comune la scuola aveva ripreso a funzionare, ma oggi la brutta scoperta di un' ulteriore aggressione».Palmieri si dichiara «sconcertata e indignata: una scuola che è presidio di legalità su un territorio difficile, la stessa su cui abbiamo investito per ripristinare con lavori urgenti il plesso Madonnelle tra Natale e inizio anno, viene presa di mira e messa in condizione di dover continuamente interrompere il proprio lavoro. Con il dirigente scolastico Scognamiglio - spiega l'assessore - siamo in continuo contatto perché non è possibile cedere al ricatto della violenza gratuita. Con la Direzione Patrimonio e Napoliservizi interverremo per istallare un sistema di videosorveglianza, ma chiedo alle forze dell'ordine, tempestivamente intervenute, di agire con determinazione nell'attività investigativa per scoprire gli autori e gli eventuali complici di simili misfatti, che sono perpetrati ai danni dei bambini». Palmieri conclude auspicando «allo stesso tempo che la comunità territoriale si rivolti contro questa barbarie e che collabori con la scuola difendendola e consentendoci di isolare chi distrugge il bene più prezioso che abbiamo».