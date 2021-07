Scuola vandalizzata a Sant'Antonio Abate: la denuncia sui social del sindaco

Raid vandalico alla scuola del Buonconsiglio. A Sant'Antonio Abate l'episodio, denunciato anche dal sindaco Ilaria Abagnale sui social.

Un'azione violenta avvenuta di notte, in una scuola cantiere aperto, che ha lasciato sgomenti e arrabbiati dirigente scolastico, docenti, famiglie.

Vetri rotti, giocattoli dell'infanzia gettati in giro, armadietti danneggiati e divelti dal muro(forse cercando materiale informatico), sedie e secchi buttati a terra alla rinfusa.

APPROFONDIMENTI IL CASO Floridiana Napoli, lo sfregio al tempietto restaurato I VANDALI Caivano, raid notturno al Castello medioevale e all’istituto... L'INCENDIO Incendio a Teano, scuola in fiamme: il ritorno dei piromani fa paura

«Siamo rammaricati e sconfitti - scrive il primo cittadino - i carabinieri stanno indagando sull'azione teppistica, e io e la dirigente Maria Criscuolo speriamo vengano individuati i responsabili e puniti».

«Fortunatamente, l’entità dell’atto non è stato ritenuto grave, per quanto invece offensivo nei confronti della comunità studentesca - scrive ancora il sindaco - è impensabile che ci siano ancora degli individui che provino soddisfazione nel sabotare ambienti necessari alla formazione dei più piccoli, per i quali la nostra Amministrazione e la direzione scolastica cercano di compiere ogni giorno dei passi in avanti, affinché sia lasciato alle generazioni future un luogo di istruzione senza precedenti, anche in tempi di emergenza sanitaria mondiale. Siamo amareggiati. Questo edificio scolastico è attualmente oggetto di un cantiere aperto che apporterà delle migliorie. Invitiamo studenti e famiglie che abbiano a cuore la nostra scuola a riflettere sull’accaduto. Insegniamo al rispetto del bene comune».