Scuola con vista su una discarica: protesta dei genitori a Torre del Greco

Giovedì 14 Febbraio 2019

Scuola elementare con vista su frigo, materassi, divani e decine di altri scarti depositati alla rinfusa nell’ecopunto di via Circumvallazione. Ecco lo scenario presente da diversi giorni sotto il naso dei ragazzini che frequentano l’istituto Nazario Sauro e contro il quale questa mattina alcune mamme hanno protestato: «Non è tollerabile questo stato di cose - afferma Maria, la cui figlia frequenta la scuola Sauro - ma ogni nostra richiesta resta lettera morta. Sappiamo che la colpa è solo in parte delle istituzioni, ma visto la situazione a chi dobbiamo rivolgerci?». «Siamo disposte anche a promuovere un’iniziativa comune - aggiunge un’altra donna - per fare sentire la nostra voce. In passato qui si sono visti i carabinieri ed è venuta anche la troupe di Striscia la notizia, ma poi dopo qualche giorno di leggero miglioramento le condizioni dell'ecopunto sono tornate ad essere assolutamente precarie».