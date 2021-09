Scuole a Napoli, finanziati due progetti di ristrutturazione

Edilizia scolastica, finanziate con Patto per Napoli la ristrutturazione e la messa in sicurezza di due scuole a Napoli. Lo ha stabilito la giunta comunale, che ha approvato con una delibera il progetto tecnico per il plesso Novaro della scuola “Novaro Cavour” nella III Municipalità, dove il dissesto idrogeologico aveva costretto a chiudere la palestra.

APPROFONDIMENTI JUDO PARALIMPICO Il messaggio di speranza di Matilde Lauria: «La... LA SCUOLA Scuola media inferiore a due velocità, gli allievi del Sud... LA CAMPAGNA Asl Napoli 2 Nord, via alla terza dose per gli over 80: dove e come

L’intervento comporta una spesa di 1 milione e 50 mila euro per la messa in sicurezza e il ripristino della palestra e del piazzale annesso all'istituto. L'altro intervento prevede invece lavori per la messa in sicurezza strutturale e il recupero funzionale di alcune parti dell’Istituto scolastico “Madre Claudia Russo - Solimena” nella VI municipalità per una spesa complessiva di circa 228.000 euro. Da recuperare anche le aree di gioco. Nella nota, Palazzo San Giacomo ricorda che dal 2017 a oggi sono stati impegnate risorse per le scuole napoletane per un totale di 38 milioni di euro a fronte di un finanziamento di 45 milioni di euro. Con scadenza 2022.