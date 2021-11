Scuole aperte domani a Napoli, ma molti sindaci chiudono gli istituti con l'allerta meteo arancione

Nonostante l'allerta maltempo arancione diramata in Campania dalla protezione civile per la giornata di domani, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha deciso di non chiudere le scuole.

Una novità a palazzo San Giacomo rispetto alla scorsa amministrazione guidata da Luigi de Magistris, quando con l'allerta arancione puntualmente arrivava la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Arriva invece l'ordinanza dell'amministrazione comunale che dispone la chiusura per domani 3 novembre dei cimiteri cittadini.

Nella stessa giornata resteranno chiusi anche i parchi cittadini.

Invece in diversi comuni della provincia di Napoli alcuni sindaci hanno optato per la chiusura preventiva delle scuole.

Tra questi il primo cittadino di Mugnano di Napoli, Luigi Sarnataro.

A Pozzuoli il sindaco Vincenzo Figliolia ha ordinato la chiusura, oltre delle scuole, anche del cimitero comunale, la pista ciclabile di Monterusciello e i parchi pubblici cittadini (Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne).

Plessi scolastici chiusi anche a Monte di Procida, come avvisa il sindaco Giuseppe Pugliese su Facebook, e a Casamicciola, dove il primo cittadino Giovan Battista Castagna ha deciso di tenere chiuse le scuole, il cimitero e il campo sportivo.