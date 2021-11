Scuole aperte domani a Napoli: «Ma potremmo chiudere solo gli istituti più a rischio»

Restano aperte anche domani le scuole di Napoli: la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido fino alle 23,59 di giovedì 4 novembre ma il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha deciso di chiudere soltanto i parchi cittadini lasciando dunque aperte le scuole.

APPROFONDIMENTI IL METEO Meteo Napoli domani, allerta meteo gialla prorogata fino alle 23.59:... IL MALTEMPO ​Maltempo a Napoli, crolla albero davanti alla scuola Della Valle... IL MALTEMPO Maltempo su Napoli, sospesi i collegamenti per Ischia e Procida

«Prima di decidere se chiudere le scuole - ricostruisce il vicesindaco e assessore all’Istruzione Mia Filippone ai microfoni di Marco Caiano nel corso della trasmissione “Studio Mattina” condotta da Barbara Petrillo e in onda domani su Canale 9 - ci siamo messi in comunicazione con il coordinatore dell’ufficio tecnico del Comune di Napoli insieme con il sindaco e con l'assessore alla Protezione Civile Edoardo Cosenza. C’erano le garanzie che non accadessero fatti gravi come quelli che sono accaduti in Sicilia la scorsa settimana e abbiamo scelto di lasciare le scuole aperte».

La strategia sembra delineata: «Abbiamo chiesto e ottenuto un report da parte degli uffici tecnici delle municipalità sulle condizioni sia del verde interno alle scuole che quello problematico nelle vicinanze. Ora abbiamo un quadro abbastanza chiaro sulle criticità - chiosa ancora l'assessore Filippone - In futuro, in caso di allerta meteo, potremmo decidere se chiudere solo le scuole a rischio tenendo quelle sicure aperte per evitare di fare perdere giorni preziosi di lezione agli studenti dopo questi due anni difficili».