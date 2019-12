Aule gelide in alcuni istituti scolastici di Marano. Le mamme dei piccoli alunni (scuole materne ed elementari) si sono riversate in municipio per sollecitare gli interventi di ripristino delle caldaie, mai azionate dall'inizio dell'anno scolastico. Aule fredde alla Mallardo e alla scuola di via Tagliamento. Il Comune ha eseguito diversi sopralluoghi nei giorni, ma le problematiche non sono state ancora risolte. I lavori dovevano essere ultimati la scorsa settimana.

“Gli impianti di riscaldamento non sono mai stati avviati – tuonano i genitori accorsi in municipio – Il Comune ci aveva garantito la riparazione delle caldaie in tempi brevi, ma così non è stato. I ragazzi non possono più stare in queste condizioni”. In qualche classe è comparsa qualche stufetta acquistata dagli insegnanti.

