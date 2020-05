Scuole calcio ancora chiuse, 34mila ragazzi restano in panchina in Campania

Due mesi trascorsi a palleggiare e giocare con il pallone in casa o nel giardino. Due mesi in cui i tecnici non hanno mai perso il contatto con i propri ragazzi. Ma ora rischia di fare più danni l'assenza dai campi che non il pallone che possa aver infranto qualche oggetto prezioso in casa.

Ottocento scuole calcio, 34mila iscritti. Un esercito quello dei ragazzi che frequentano i centri sportivi campani sognando un giorno di diventare campioni o piuttosto semplicemente avviati all'attività sportiva della disciplina che amano. La Lega nazionale dilettanti ha previsto che il 30 per cento delle società su base nazionale saranno costrette a non potersi iscrivere. La Campania sta provando ad arginare questo numero partendo proprio dalla cura e dalla tutela del calcio di base. Perché è vero che tutta l'attenzione è spostata sul calcio di serie A, ma è altrettanto vero che senza la base il vertice non esisterebbe.

«Il calcio dilettantistico è un capitale sociale molto prezioso. Per i valori che trasmettono dirigenti e presidenti e per il lavoro sul territorio per tener lontani i ragazzi dalla strada». La fotografia è del presidente del Comitato campano della Federcalcio Carmine Zigarelli. «La preoccupazione è tanta - continua - ma c'è entusiasmo e voglia di ripartire». Al momento senza nessuna regola. «Aspettiamo un protocollo. I campionati si sono fermati, ma gli allenamenti no e ci sono tantissimi ragazzi che vogliono tornare su un campo solo per allenarsi. La preoccupazione ora è la tutela della salute dei ragazzi considerando responsabilità che al momento sono difficili da definire. Il calcio campano fatto di 1300 società, 3mila squadre, 60mila tesserati compresi dirigenti e tecnici è pronto a ripartire ma ha bisogno di regole per farlo in sicurezza».

Centri sportivi che in questi giorni si stanno rimettendo a nuovo. «In due mesi è cresciuta tanta di quell'erba che stiamo ricominciando a pulire tutto» racconta Antonio Piccolo, uno dei decani, con la sua Arci Scampia nata nel 1986, tra i maestri di calcio campano. E proprio a Scampia il calcio ha un ruolo sociale non indifferente. «Il calcio è palestra di vita e rispetto delle regole - spiega - e perdere per strada delle società significa perdere per strada tanti ragazzi che vivono in realtà a rischio. Lo sport è prima di tutto un insegnamento di vita e proprio per questo è necessario che istituzioni e federazione stiano vicini alle scuole calcio azzerando i costi di iscrizione e di tesseramento. Questa stagione ormai è andata - conclude - dobbiamo cominciare ad organizzarci per la prossima».

A Volla la scuola calcio Micri è un punto di riferimento del territorio. Un rapporto stretto con il Barcellona il cui camp partenopeo è previsto per il 12 luglio, «è non è stato ancora annullato» tiene a sottolineare il presidente Michele Visone. A Volla lo splendido episodio di fair play di un rigore tirato fuori semplicemente perché non c'era. A Volla cinquecento ragazzi che attendono di ripartire. «In questi due mesi ci siamo inventati di tutto, finanche dei quiz, delle gare ed il consiglio di alcune letture - continua Visone - noi lavoriamo anche con ragazzi che hanno disabilità e per loro ci saranno dei problemi. Riprendere in sicurezza, questa è la prima necessità, ed il Comitato in questo sta facendo un lavoro eccezionale».

Per Rosanna De Simone, presidente della Virtus Junior Napoli, tante proposte, «dalla divisione del campo, all'ingresso ed uscita dei ragazzi» ma ciò che preoccupa le società è anche l'aspetto legale. «C'è da discutere sulla responsabilità penale del presidente o del rappresentante legale della società in caso di positività. Ma se la società ha ottemperato a tutte le prescrizioni come fa a sapere se questo non è stato contratto al di fuori del centro sportivo?».

La pandemia ha anche rinviato un torneo molto sentito a Napoli, il Memorial Davide Nuzzo, torneo organizzato dalla Blue Devils di Luigi Santoro, riservato alla categoria esordienti (2006) al quale hanno partecipato negli anni società come il Napoli, il Genoa, il Pescara e tante altre. «Quest'anno - racconta Santoro - aspettavamo il Valencia ma l'appuntamento è solo rimandato. La mia come tutte le altre società aspetta un protocollo per ripartire in sicurezza sia dal punto di vista sanitario che con le dovute risposte legali. I ragazzi vogliono ripartire e sicuramente questa sarà una estate lunga perché se arriverà il via libera si potrebbero organizzare in tutta la Campania campus e momenti per giocare insieme».

