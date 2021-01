Scuole in Campania, De Luca chiude anche gli asili privati: «Ritorno in classe lunedì 11 gennaio»

Il 7 e 8 gennaio non riprenderanno le lezioni in presenza in nessuna classe della scuola in Campania, mentre gli asili pubblici e privati e prima e seconda elementare riprenderanno dall'11 gennaio. È quanto afferma l'ordinanza numero 1 2021 della Regione Campania che riguarda la ripresa della scuola nell'emergenza covid.

Nell'ordinanza firmata dal presidente Vincenzo De Luca si specifica che fino al 17 gennaio restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda e che dal 7 al 24 gennaio restano sospese le attività didattiche in presenza nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

