Scuole chiuse a Napoli, 200 bambini rimandati a casa: «Non c'è acqua»

Manca l’acqua, niente scuola per 200 bambini della Radice-Sanzio-Ammaturo di San Pietro a Patierno. Gli alunni di asilo, elementari e medie questa mattina hanno dovuto fare ritorno a casa perché nell’istituto del cosiddetto rione Bronx da ieri si è verificata una perdita idrica.

A darne notizia è Giuseppe Grazioso, consigliere della settima Municipalità: «Stamattina nel plesso di via Rosa dei Venti gli studenti non sono potuti entrare in classe, perché da ieri pomeriggio intorno alle 16 è stata segnalata una perdita idrica lungo la strada principale e i tecnici di Abc sono intervenuti solo poco fa. Nonostante la pandemia i ragazzi già vanno a scuola a giorni alterni, aggiungiamoci l’emergenza maltempo che peggiora la situazione, il risultato è che oggi non faranno lezione perché la ditta incaricata solo stamattina interviene? Mi sembra davvero assurdo». Attività didattiche sospese dunque per i circa 200 allievi di asilo, primaria e medie inferiori e anche per una trentina di docenti.

