Scuole chiuse nel Napoletano con l'allerta meteo arancione: ecco la mappa completa

Ci risiamo! Con l'allerta arancione proclamata dalla Protezione civile della Regione Campania, scatta inevitabile la chiusura delle scuole in tanti Comuni della provincia di Napoli. Da Portici e San Giorgio a Cremano a Somma Vesuviana, fioccano le ordinanze dei sindaci. Il primo è Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana: «Purtroppo l’ennesima allerta meteo, di livello arancione, ci porta nuovamente a sospendere le attività scolastiche di ogni ordine e grado. Non è piacevole ma sono misure precauzionali da adottare dinanzi a questa tipologia di allerta arancione».

Fa appello ai genitori anche Enzo Cuomo, sindaco di Portici: «Sono solidale con le mamme e i papà, sia che lavorino all’esterno sia che lavorino in casa, e mi rendo perfettamente conto delle loro difficoltà a fronte di chiusure improvvise delle scuole, ma se non adottiamo un provvedimento di tutela e prudenza a fronte di un’ allerta meteo regionale e nazionale e dovesse capitare qualcosa collegato alla mancata adozione di un provvedimento il primo ad essere colpevolizzato sarebbe il sindaco che avrebbe ignorato l’allarme e il pericolo», scrive in un lungo post su Facebook.

Sulla stessa falsariga il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno: «Cari concittadini, anche per domani resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, compresi gli asili nido d'infanzia. Per tutelare l'incolumità dei cittadini resteranno chiusi nuovamente anche il cimitero, i parchi pubblici e le ville».

Saranno invece regolarmente aperte le scuole a Napoli: come sempre da quando s'è insediato, infatti, il sindaco Gaetano Manfredi ha confermato l'apertura degli istituti scolastici chiudendo “soltanto” cimiteri e parchi pubblici.