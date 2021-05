Scuole chiuse a ​San Giorgio a Cremano: il sindaco ordina la Dad per due plessi

Due focolai covid in due diversi istituti scolastici a San Giorgio a Cremano: per questo motivo il sindaco, Giorgio Zinno, ne dispone la chiusura fino al 13 maggio. Il primo focolaio si trova nel plesso Marconi dell'I.C. Massimo Troisi, dove vi sono attualmente due casi in una terza media e altri due in una seconda. Nel Liceo Carlo Urbani vi sono tre casi in una classe terza e quattro in una prima. «Anche questi nuovi positivi, sono compagni di classe di due alunni che si erano positivizzati e che si trovavano in quarantena. Anche in questo caso, il contagio è emerso dai tamponi di controllo», scrive il sindaco sulla pagina facebook.

«Ho ricevuto poco fa da parte del Responsabile dell'Ambito 3 della Asl Na 3 Sud le relazioni sulla situazione epidemiologica di entrambe le scuole, in cui é esplicitamente indicata la necessità di provvedere alla chiusura delle stesse per 14 giorni a partire dal 30 aprile, in quanto, secondo i criteri stabiliti dall Asl Na3 Sud, se vi sono nello stesso plesso in due classi diverse almeno due casi positivi, si procede alla chiusura della scuola».