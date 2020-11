Le scuole restano chiuse in Campania, il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar

Il TAR Campania oggi, analogamente a quanto deciso il 9 novembre scorso, ha respinto in via monocratica ulteriori due ricorsi proposti per la sospensione dell'Ordinanza regionale n. 89/2020, che dispone l’attività didattica a distanza nelle scuole della Campania.

Nel pomeriggio di oggi, inoltre, il Consiglio di Stato ha confermato le pronunce del Tar campano del 9 novembre 2020, pur chiedendo alla Regione il deposito di ulteriore documentazione istruttoria.



Resta pertanto confermata la didattica a distanza, così come stabilito dall'Ordinanza regionale della Campania n. 89.​



