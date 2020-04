Scuole chiuse, i carabinieri consegnano 25 pc agli alunni delle elementari

Venticinque alunni della scuola elementare Eduardo De Filippo di Santa Maria La Carità erano impossibilitati a seguire le lezioni telematiche perché non dotati di computer. Il dirigente scolastico ha così pensato di fornire in comodato d’uso gratuito 25 notebook. Ma come consegnarli?



Ad intervenire in supporto dell’istituto i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate che hanno recapitato a domicilio i portatili ai 25 studenti individuati.



Enorme la riconoscenza della dirigente Gilda Esposito che in una lettera indirizzata ai militari e a tutta l’Arma dei Carabinieri scrive: «Nella giornata di ieri, 31 marzo 2020, la scuola ha trovato al suo fianco, come sempre del resto, una grande alleata nell’Arma dei carabinieri, nella persona del comandante della stazione dei carabinieri di Sant’Antonio Abate Giovanni Marchitelli. Nella difficoltà emergenziale del momento storico che tutti noi stiamo vivendo, i carabinieri della stazione di Sant’Antonio Abate si sono resi prontamente disponibili a consegnare a domicilio devices messi a disposizione dalla scuola agli alunni sprovvisti. I militari sono stati a disposizione della scuola fino a tarda sera, impegnati nella missione che non solo ci ha aiutati a garantire il diritto allo studio dei minori, ma a donare un motivo di gioia e di entusiasmo ai nostri piccoli. A nome mio e di tutta la comunità scolastica che dirigo, delle alunne e degli alunni, di tutti genitori vanno i miei più sentiti ringraziamenti per la disponibilità e la vicinanza non solo inter-istituzionale, ma soprattutto umana». © RIPRODUZIONE RISERVATA