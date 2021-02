Scuole chiuse in Campania fino al 14 marzo, De Luca firma l'ordinanza

«Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico e con riferimento all’intero territorio della regione Campania è sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021». Recita così l'ordinanza firmata dal presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

«Restano comunque consentite in presenza - è scritto ancora nell'ordinanza - le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza».

Nella stessa ordinanza numero 6, De Luca raccomanda anche «alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile», ribadisce anche «l'obbligo di rispetto delle misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti di quarantena dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi» e invita «gli enti competenti a rafforzare il controllo del rispetto delle disposizioni del Dpcm 14 gennaio 2021 e delle disposizioni del presente provvedimento».

