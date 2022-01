Scuole chiuse in Campania, De Luca: «Irresponsabile aprire il 10 gennaio, non ci sono le condizioni minime di sicurezza»

«È irresponsabile aprire le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza». Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

«C'è da stare male in merito ai provvedimenti che il governo vuole adottare sulla scuola per affrontare l'emergenza Covid», tuona il presidente della Regione. E aggiunge: «Ho la sensazione che si mettono in piedi provvedimenti che trasformano i nostri bambini in cavie sull'altare della politica e dell'opportunismo».