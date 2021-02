Scuole chiuse in Campania, De Luca chiama sindaci e prefetti: «Didattica a distanza fino a fine febbraio»

L'unità di crisi della Regione Campania, riunita per esaminare l'evoluzione dei contagi in relazione al mondo della scuola, «valutato il costante e crescente aumento dei casi registrati in tutte le fasce d'età, invierà a tutti i prefetti e ai sindaci il grave quadro epidemiologico regionale registrato, in termini generali, nonché in ambito scolastico, affinché si valuti per ogni singola realtà locale il necessario passaggio alla didattica a distanza fino alla fine del mese di febbraio». Così in una nota appena diffusa.

«Contestualmente, con l'arrivo programmato del vaccino AstraZeneca, partirà a breve la campagna di vaccinazione riservata al personale scolastico, come da protocollo attuale, per docenti e non docenti di età inferiore ai 55 anni, e progressivamente fino alla copertura totale, anche oltre i 55 anni».

