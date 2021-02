Scuole chiuse in Campania, i genitori No Dad annunciano ricorso

I gruppi di genitori No Dad campani stanno valutando la possibilità di mettere in campo «diverse azioni» per contrastare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado decisa dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Lo stop alla didattica in presenza scatterà da lunedì 1 marzo fino al 14 come prevede l'ordinanza emessa oggi. Una decisione che era stata già annunciata ieri dal governatore via facebook.

«Prendiamo atto delle ultime determinazioni del presidente della Regione Campania - affermano dal Coordinamento Scuole Aperte Campania - e valuteremo quali azioni intraprendere per tutelare, come sempre, la salute psicofisica dei nostri figli, nonché il loro diritto all'istruzione, equiparando la Campania al resto d'Italia».

A seguito dell'ordinanza dunque tutti gli studenti della regione tornano in didattica a distanza. Uno stop che per gli studenti delle scuole superiori arriva ad appena un mese dal loro ritorno in aula, sebbene al 50 per cento. Gli studenti delle superiori in Campania sono stati in Dad dal 16 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 e solo il 1 febbraio avevano fatto ritorno tra i banchi.

