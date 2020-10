Scuole chiuse a Napoli, maestro si inventa la «didattica dai balconi». E la gente si affaccia felice

Con le scuole chiuse in Campania e la didattica a distanza che dovrebbe sostituire le lezioni in presenza, lui si è inventato qualcosa di diverso: la didattica dai balconi. Accade a Napoli, il maestro in questione si chiama Tonino Stornaiuolo e la sua iniziativa l'ha sponsorizzata sul suo profilo Facebook: «Vengo ora stanco ma super carico, dalla giornata di Dab (didattica ai balconi)... - scrive - ...la bellezza di vedere i bambini felici, di narrare con e per loro...nelle strade, nei vicoli dai balconi... L'emozione e la gratitudine dei genitori era incontrollabile, ma sono io che ringrazio loro».

«Abbiamo letto Rodari con la gente che si affacciava dai palazzi e dai bassi... ... Eravamo distanziati, mascherati, pochi e nella più totale sicurezza... ... La situazione attuale è delicata e seria, ma noi dobbiamo mostrare ai bambini che le difficoltà, insieme, possono essere superate... ...Non ho tante altre parole perché ancora frastornato dalle emozioni e dagli occhi dietro le mascherine... Di necessità virtù», scrive ancora Stornaiuolo.

... Vengo ora stanco ma super carico, dalla giornata di Dab (didattica ai balconi)... ...la bellezza di vedere i bambini... Pubblicato da Tonino Stornaiuolo su Lunedì 19 ottobre 2020

La sua iniziativa ha commosso tante mamme ed è piaciuta a molti, che lo hanno elogiato a loro volta sui social. «Meno male che esistono persone come lei», scrive una mamma. «Ecco come si fa il mestiere di maestro!», scrive un’altra. «Si sono affacciati anche i genitori e napoletani del vico, e la lezione si è trasformata in un momento di gioia collettivo - scrive Rossana - è davvero una bellissima lezione di vita». Con tanto di endorsement social del rapper Frankie Hi-Nrg, che ha repostato un tweet in cui si parlava della vicenda con la frase «Napoli + Rodari = ❤️».

