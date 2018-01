Lunedì 29 Gennaio 2018, 13:22 - Ultimo aggiornamento: 29-01-2018 13:22

Ladri a caccia di computer, nuovo raid nelle scuole napoletane. Stavolta è stato preso di mira l'istituto Bracco di via Arno, dove alle 8 di stamattina il preside ha scoperto il furto di 16 pc Toshiba appena comprati. Sull'accaduto indaga la polizia. Dai primi rilievi sembra che il sistema di allarme non funzionasse. Nell'istituto inoltre non ci sono telecamere di videosorveglianza.