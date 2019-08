Giovedì 15 Agosto 2019, 10:29

L’ennesimo episodio di microcriminalità avvenuto a Napoli, ad opera di una baby gang e ai danni di due venditori ambulanti originari del Bangladesh, rischia di porsi come modello di un pericolosissimo corto circuito: quello, cioè, del bullismo che si incrocia con il razzismo. È successo l’altra notte nei pressi di via Partenope, da dove i due ambulanti stavano tornando, diretti a casa dopo la giornata di lavoro, con il loro «bancariello» di cover per cellulari, quando sono stati accerchiati e presi a sassate da un branco di sei o sette ragazzini. Il tiro a bersaglio di inaudita violenza, che ha mandato in ospedale con la mascella fratturata e un trauma cranico uno dei due uomini, è stato scatenato dalla protesta dei bengalesi, quando un ragazzino gli ha preso una cover senza pagarla.Quale, dunque, la natura di questo gesto? Il sindaco de Magistris ha parlato di un «grave atto di bullismo», ma qui siamo di fronte a un fenomeno, appunto, più complesso, risultato di un clima generale di odio e di intolleranza che molti politici stanno cavalcando da un po’ di tempo a questa parte nel nostro Paese, sfruttando un senso d’insicurezza diffusa e strutturale che accomuna ormai tutto l’Occidente. Dato per scontato, allora, per tornare all’episodio dei due ambulanti, che il bullismo ha la stessa origine dell’intolleranza, poiché si basa sempre sulla odiosa prevaricazione, di un gruppo o di un singolo, su un soggetto manifestamente più «debole», se il bullo prende di mira uno straniero, un immigrato, in quanto tale, il fenomeno assume allora connotati particolarmente inquietanti, poiché alla devianza psicologica tipica del bullismo si aggiunge l’aggravante «ideologica» del razzismo.Una miscela esplosiva, soprattutto se condita da sentimenti di frustrazione sociale ed economica, come sempre accade nei casi delle baby gang. La caccia al nero, all’immigrato induce a pensieri sinistri, soprattutto se succede in una città tradizionalmente aperta come Napoli, che ha fatto della tolleranza e dell’antirazzismo una sua bandiera da sempre, fin da quando, lo ricordiamo en passant, si oppose con una mobilitazione popolare nel 1547 alla decisione, da parte del governo spagnolo, di instaurare la Santa Inquisizione, fino ai numerosi episodi di tolleranza nei confronti della comunità ebraica, dai tempi dell’antica Pompei agli anni delle leggi razziali. Sarebbe davvero doloroso dover riconoscere che il conformismo criminale di questi ragazzini sia il segnale di un cambiamento.Se l’alfabeto del bullismo si riconosce in quello del razzismo, infatti, Napoli rischia di perdere forse l’ultimo dei suoi miti identitari: quello del suo senso di umanità. Sarebbe l’ennesima conferma di una globalizzazione dei comportamenti che rende ormai ogni metropoli similmente pericolosa, per chi ci vive e per chi la visita come turista (ne sa qualcosa la donna georgiana aggredita con un coltello giorni fa in villa Comunale da un gruppo di quattordicenni, che l’hanno trascinata a terra per diversi metri per prenderle la borsa). Il nostro compianto Luciano De Crescenzo faceva dire al suo Bellavista che il napoletano è un «uomo d’amore», ma già ne intuiva la contraddizione con la violenza - tutta napoletana - di una delle criminalità organizzate più efferate del mondo.Forse che dobbiamo aspettarci la fine anche di questo residuo d’umanità che ancora la città riesce a mostrare? Voglio credere di no. Voglio pensare che l’episodio dell’altra notte non sia il segnale di una mutazione antropologica, e tuttavia resta comunque un vulnus da combattere senza alcuna esitazione: i napoletani facciano sentire la loro indignazione, la loro solidarietà, urlino il loro «no» a qualsiasi episodio di razzismo, latente o manifesto che esso sia. Ricordino chi sono a sé stessi e agli altri. La deriva che si può imboccare potrebbe essere, per la città e per il Paese intero, una strada senza ritorno.