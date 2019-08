Mercoledì 7 Agosto 2019, 08:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono due immagini della Napoli di questi giorni che raccontano la città meglio di tante parole. La prima è quella del lungomare, tra piazza della Repubblica e la Rotonda Diaz, dove l’asfalto della strada è ricoperto dalla sabbia rossa dei campi da tennis allestiti per le Universiadi: una disattenzione della ditta che ha smantellato i campi, lasciando lì la polvere che si alza a ogni folata di vento e va a finire a mare (e negli occhi dei passanti), oltre che una dimenticanza imperdonabile dell’amministrazione.Una fotografia emblematica di ciò che resta («polvere tu sei e polvere tornerai») di una manifestazione che per qualche giorno ha dato un po’ di lustro effimero alla città, ma anche tanti disagi ai cittadini. L’altra immagine è, se possibile, ancora più emblematica: sacchetti neri, buste di plastica e cassette di legno abbandonati accanto ai contenitori della differenziata a piazza Municipio, a pochi passi da Palazzo San Giacomo: segno di una resa incondizionata all’ennesima crisi dei rifiuti che attanaglia Napoli ormai da venticinque anni. Rifiuti che invadono democraticamente i quartieri «bene» come la periferia (Posillipo in questi giorni agostani è uno spettacolo davvero indecoroso con i suoi cumuli di monnezza), il tutto come sempre sotto gli occhi stupiti dei turisti che - per fortuna - continuano ad affollare la città.Sono, mi sembra, due immagini strettamente collegate, che restituiscono il destino di Napoli (vogliamo chiamarla vocazione) all’incompiutezza, all’inconcludenza.I giorni delle Universiadi ci hanno regalato un’illusione di eccellenza di cui molti si sono detti orgogliosi, ma la fine dei giochi ci ha riportato bruscamente alla solita realtà, come al risveglio da un sogno: l’incuria, il pressapochismo, l’abbandono. Al centro storico, per dire la gravità della situazione, c’è un vicolo, via Piscicelli, letteralmente chiuso dai rifiuti, ordinari, speciali e ingombranti (non ci facciamo mancare niente), che ostruiscono l’accesso alla strada da entrambi i lati. Siamo, dunque, ancora una volta soffocati dalla spazzatura.Di chi è la colpa? Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ricorda che la responsabilità della gestione dei rifiuti è del Comune con la società Asìa, ma il sindaco De Magistris, da Facebook, fa sapere che «Napoli va forte, sempre più forte». Sì, ma verso dove? E fino a quando si abuserà della pazienza di quei napoletani che ancora credono in un cambiamento profondo, di mentalità, da parte di tutti, per tirare fuori questa città dall’eterna emergenza? Pier Paolo Pasolini scrisse che «i napoletani sono una grande tribù che ha deciso di estinguersi, rifiutando quella che chiamiamo la storia o altrimenti la modernità». E se il poeta friuliano considerava «sacrosanto» questo rifiuto, poiché non credeva nella modernità borghese, forse oggi possiamo rimpiangere l’occasione persa.Oggi che comunque Napoli sembra aver assimilato comunque il peggio di questa modernità iperconsumistica e conformistica senza riceverne il meglio, in termini di progresso civile, qualità della vita, funzionalità ed efficienza, tutto ciò che fa veramente moderna una metropoli. Al di là della cause contingenti (i siti di sversamento selvaggio o gli stir, gli impianti intermedi) la crisi dei rifiuti e il ritorno all’emergenza dopo la sfilata delle Universiadi ci confermano una verità indiscutibile: per far «andare forte» davvero Napoli, in Italia e nel mondo, non bastano i proclami, ma ci vogliono i fatti, fatti che dimostrino in maniera incontrovertibile la volontà della città di spezzare il suo circolo vizioso, la sua volontà di non rifiutare la storia, di non estinguersi, trasformandosi finalmente in una grande e moderna città europea, come dovrebbe essere, considerate le sue enormi potenzialità eternamente sprecate.