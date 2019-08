Venerdì 2 Agosto 2019, 08:30

Mai come in questi nostri tempi la parola «storia» è stata così abusata. Facebook e Instagram ci invitano continuamente ad aggiungere contenuti alla nostra storia, i politici ci raccontano storie, gli spot pubblicitari anche, i film, le serie tv, i libri con i loro romanzi che continuano a essere scritti come nell’Ottocento, inventando storie. Siamo assediati: tutto è narrazione, storytelling.E anche Napoli - città da sempre a vocazione narrativa, teatrale e cinematografica - sembra esser diventata la capitale della fiction, soprattutto per la serie tv: un gigantesco set per storie di generi diversi. Inutile fare nomi: li conosciamo tutti. Non c’è quartiere - dalla periferia al centro - che non sia utilizzato come location. Le storie - come ha sottolineato bene ieri Piero Sorrentino su queste colonne - sembrano così aver preso il posto della «realtà» (che a sua volta, però, resta un termine ambiguo, l’unica parola, come amava ripetere Nabokov, che senza virgolette non significa niente). Ma il punto è proprio questo: in una città dall’identità già di per sé così stratificata, che fine fa questa cosiddetta «realtà», quando viene raccontata dalle fiction?Qualcuno obietterà che ogni rappresentazione rispecchia, a suo modo, una fetta di «realtà»; che la Posillipo di «Un posto al sole» andrebbe vista insieme alla Scampia di «Gomorra», che il Vomero dei «Bastardi di Pizzofalcone» è complementare alla Gianturco de «L’amica geniale». Che, in fondo, come direbbe l’immenso Totò, «è la somma che fa il totale». Eppure, eppure. C’è qualcosa che sfugge in questo ragionamento: e cioè il fatto che la fiction sia, alla lettera, un’invenzione, una ricostruzione artificiosa della «realtà», prodotta con l’obiettivo di conquistare il maggior numero di spettatori, e dunque qui la verità della rappresentazione (di Napoli e su Napoli) c’entra poco o nulla.Pertanto potremmo dire piuttosto che la somma delle serie tv fa il totale di una macroscopica «finzione» sulla città. Ma siamo poi così sicuri che la gente voglia nutrirsi solo e soltanto di questo? In fondo, a pensarci bene, la storia, le storie non hanno alcuna importanza: importante è come ci appare il mondo, la «realtà». E come ci appare Napoli? Se sappiamo guardarla senza filtri, pregiudizi, malafede, disinteressatamente, ci accorgiamo che questa città, logorata dagli stereotipi, non ha più nessuna storia da raccontare: ha invece molti luoghi ancora da rappresentare; ha le vite degli altri da offrire: vere, vissute, tribolate; ha domande (tantissime) da porre; ha incanti segreti e segrete malinconie; e ha soprattutto dei silenzi da cogliere e molte verità da scoprire e denunciare. Non c’è, dunque, una realtà da ricreare ma piuttosto da analizzare, da indagare. Sogno, allora, accanto alle fiction note, amate, e seguite, anche una creazione artistica diversa - vogliamo chiamarla «documentario», «inchiesta», «nota di viaggio», o come vi pare - che riesca a competere in complessità con l’«esperienza Napoli».Certo, mi direte, anche il documentario, anche l’inchiesta, sono delle costruzioni, delle «fiction» a loro modo. È vero, ma ci restituiscono una «realtà» diversa, senza appiattire tutto in una narrazione lineare, senza semplificare o rassicurare. Se il mondo è ciò che accade, infatti, vorrei veder rappresentato, allora, senza infingimenti, ciò che davvero accade a Napoli. Non credo di essere l’unico a coltivare questo sogno di una via diversa, alternativa, che può aiutarci a uscire dalla Grande Narrazione nella quale la città rischia di specchiarsi passivamente. Oggi le energie creative più convincenti, nell’ambito artistico, sono orientate verso la non-fiction, spesso nutrita di autobiografia o biografia. Perché non raccontare, ad esempio, la vita di qualche napoletano più o meno illustre, invece di ricorrere necessariamente a personaggi di fantasia, ma senza per questo ricamarci sopra, senza romanzare, indagando, piuttosto, ricercando, mettendo insieme dati, fatti e soprattutto riflessioni, analisi (penso al Renato Caccioppoli di Mario Martone, in un film che è stato anche uno straordinario reportage sui luoghi e gli spazi, reali e utopici, della città, oppure, sul versante letterario, alla Francesca Spada di Ermanno Rea in «Mistero napoletano»).Poiché Napoli è la sua Storia (con la maiuscola stavolta), con cui abbiamo rovinosamente e sciaguratamente rotto ormai ogni rapporto vitale, procurando uno dei mali più grandi a questa nostra città: una Storia che andrebbe documentata per raccontare il presente meglio e più veritieramente di tutte le fiction. Oppure, perché non raccontarsi in prima persona, anche con mezzi poveri, semplicemente andando per strada, con gli occhi bene aperti, per dire il nostro rapporto con la città, così come la viviamo quotidianamente, e rispetto alle sue mille problematiche, per far scoprire così un volto nuovo di Napoli, anche con materiale grezzo, non filtrato, ma con l’urgenza e l’unico obiettivo di farsi testimoni di verità (come nel documentario «Selfie» di Agostino Ferrente, citato anche da Sorrentino e girato con uno smartphone con ragazzi presi dalla strada del Rione Traiano)? C’è una fetta di pubblico che è stanca di farsi raccontare storie, che incomincia ad avere invece «fame di realtà» (così si intitolava un interessante pamphlet-manifesto di David Shields contro la fiction in arte in generale e in letteratura in particolare, che inviterei a rileggere). Sia ben chiaro: non ho nulla contro le serie tv, non sottovaluto la professionalità di chi le produce e l’indotto che portano, ed è anche bello vedere le troupe e i set occupare le nostre strade, ma Napoli è città troppo contraddittoria, complessa, sfuggente e troppo bisognosa di verità, per lasciarla raccontare solo alle fiction.