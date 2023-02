«Sea-Eye, quel morto nel viaggio per Napoli si poteva evitare»

«I porti della Sicilia meridionale potevano essere raggiunti molto prima. Il governo italiano deve smetterla di rendere più difficoltoso il lavoro delle organizzazioni di soccorso in mare e quindi prolungando anche la sofferenza delle persone in cerca di protezione. Tutte le risorse governative e civili disponibili devono essere utilizzate per prevenire il maggior numero possibile di morti. E' un crimine in corso contro l'umanità». Lo ha detto in una nota il presidente di Sea-Eye, Gorden Isler, parlando del decesso di uno dei naufraghi soccorsi nel Mediterraneo dalle nave 'Sea Eye 4', sbarcata ieri al porto di Napoli. Il migrante deceduto era stato evacuato, assieme ad un'altra persona in precarie condizioni di salute, prima dell'arrivo della nave al porto partenopeo, assegnato d'urgenza dopo una prima indicazione su Pesaro.