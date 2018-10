Seabins: ecco i cestini del mare che raccolgono plastiche ed idrocarburi

Mercoledì 10 Ottobre 2018, 15:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è conclusa sabato 6 ottobre presso la Sezione Velica della Marina Militare di Napoli la Prima Edizione di “Golfo Pulito, Napoli incontra Venezia”. Istituzioni, ricerca scientifica, associazione Nazionale Scuola Navale Militare Francesco Morosini impegnati per la tutela del nostro mare e la promozione della salute. L’asse veneto partenopeo della Assomorosini in campo, per dotare l'Autorità Portuale di Napoli di Seabins, cestini del mare dotati di sistema di aspirazione di semplice installazione, in grado di assorbire fino a 500 kg all'anno di microplastiche e idrocarburi di superficie.“Il mare non è altro che il veicolo di un'esistenza soprannaturale e prodigiosa...è l'infinito vivente!”. Ha scomodato e giustamente Jules Verne, Chiara del Gaudio nell’aprire la serata della Prima Edizione di “Golfo Pulito, Napoli incontra Venezia” a ricordare ai tanti intervenuti da tutta Italia, l’indissolubile atavico amore tra l’uomo e il mare.L’inviata di Medicina di "Uno Mattina” programma di punta di Rai 1 nel presentare l’evento di sensibilizzazione per la tutela della del nostro mare ha introdotto gli aspetti che hanno spinto Assomorosini con le delegazioni di Napoli e Venezia a sostenere l’iniziativa volta alla donazione alla Autorità Portuale di Napoli di Seabins, i cestini del mare appunto. La città partenopea “è il luogo ideale per iniziare un progetto tanto ambizioso, così abbiamo subito avallato l’entusiasmo della sezione campana”, ha commentato Francesco Businaro, presidente dell’Associazione Nazionale no-profit Scuola Navale Militare Francesco Morosini, auspicando il prosieguo dell’obiettivo e dando appuntamento alla seconda edizione a Venezia. “Evento raccolta fondi certamente, ma soprattutto campagna di informazione che ci impegniamo ad estendere su tutto il territorio nazionale - ha aggiunto il promotore della iniziativa Tommaso Jandelli Scorpione che ha sottolineato come - la conoscenza e l’educazione dei più giovani siano fondamentali per la tutela della Risorsa Mare cui ambisce Golfo Pulito.”Nel corso della serata é stato proiettato il cortometraggio dal titolo Golfo Pulito, testi di Daniele Fortini realizzato in collaborazione tra l’Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del Cnr (ISSM-CNR), il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e delle Risorse dell’Università Federico II di Napoli e la Stazione Zoologica Anton Dohrn. "La ricerca scientifica con le sue scoperte sull'inquinamento del mare é di grande aiuto alla società nella comprensione della gravità del danno ambientale e della salute di noi tutti" ha detto Salvatore Capasso, direttore del ISSM- CNR; difatti "le microplastiche non mettono a rischio soltanto la vita dei grandi animali bensì anche quella dei pesci che giungono poi sulle nostre tavole" ha aggiunto Sandra Hochsheid della stazione zoologica A. Dohrn; dunque "nostro compito é quello di preservare la nostra risorsa più importante che é il mare" ha sottolineato Claudio Donadio del Distar. "Sfida che da genitori non può che vederci tutti impegnati in prima linea pensando alla salute dei nostri figli e delle generazioni future" ha concluso Maurizio Bifulco, professore di Patologia Generale della Universitá Federico II di Napoli, evidenziando come stime non di certo allarmistiche, prevedono che nel 2050, il nostro mare avrà più plastica che pesci.A conclusione della serata il presidente Francesco Businaro ha simbolicamente donato all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, dottor Pietro Spirito, l'immagine di uno dei Seabin acquistati grazie ai fondi raccolti durante la manifestazione.«Appena inizieremo ad utilizzarlo, inviteremo gli studenti per l’alternanza scuola lavoro, a cui mostreremo il suo funzionamento, oltre al filmato visto stasera".Video che sarà oggetto di una speciale donazione all'Ufficio Scolastico Regionale così da favorire la più ampia diffusione a scopo divulgativo ed educativo nelle scuole.L’evento è stato patrocinato da Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Anci e Conferenza delle Regioni e delle province italiane.