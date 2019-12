I carabinieri della compagnia di napoli stella, del reggimento Campania e del nucleo radiomobile di Napoli hanno setacciato le strade di Secondigliano durante controlli ad “alto impatto” disposti dal comando provinciale; c’era anche il supporto dall’alto del 7° nucleo elicotteristi carabinieri.



I militari hanno denunciato 3 persone. un 41enne ed un 24enne del posto già noti alle forze dell’ordine dovranno rispondere di possesso ingiustificato di valori: viaggiavano su uno scooter per le strade di Secondigliano con addosso 2.000 euro circa e, fermati dai carabinieri, non ne hanno saputo indicare la provenienza.



Un 24enne napoletano, invece, è stato denunciato per guida senza patente recidiva nel biennio: il giovane infatti è stato fermato di nuovo alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente.



Sono state elevate 21 contravvenzioni al codice della strada per 13mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA