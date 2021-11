Napoli, a Secondigliano aggredisce e chiude fuori casa i genitori, denunciato 52enne

Ieri sera gli agenti del commissariato di Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti in piazza San Giovanni XXIII per la segnalazione di una lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo, il quale, ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti da parte del figlio che aveva aggredito lui e la moglie, per poi spingerli con forza fuori dall'abitazione.

Gli agenti, con il supporto dei vigili del fuoco, sono entrati nell'appartamento e, con difficoltà e dopo una colluttazione, sono riusciti a bloccare l’uomo. È stato, così, denunciato un 52enne napoletano per maltrattamenti in famiglia, lesioni, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.