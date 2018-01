CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 6 Gennaio 2018, 11:24 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 11:24

Quando cala il buio, la Secondigliano da bere puoi trovarla nei locali di Aversa, con le bottiglie issate al cielo come vessilli di un'alcolica supremazia. È soprattutto qui che nel fine settimana una certa movida a nord di Napoli si dà appuntamento per far baldoria, tra musica a tutto volume e fiumi di champagne. «Siamo a trenta!» (alla trentesima bottiglia, ndr), esulta nel microfono lo speaker che manco Galeazzi al tempo in cui gli Abbagnale tagliavano per primi il traguardo. E acclama, cognome dopo cognome, i vincitori di questa gara a chi beve di più. Mentre il commentatore esalta a gran voce l'ardore dei bevitori più audaci, sopravanzando il «tunz-tunz» che l'impianto audio spara a tutto volume, un cameriere si fa largo tra la folla di adolescenti con una cassa di legno sulle spalle. Dentro ci sono altre dieci bottiglie di champagne pronte ad innaffiare le notti brave di questi rampolli con il brindisi facile e le tasche piene.Lo scenario è una delle discoteche di periferia nelle quali non sono rare le risse tra clienti armati: l'ultima è di qualche settimana fa. Un mondo a parte che se non ci stai dentro è difficile da immaginare. Ma nel quale, sbirciando dal davanzale virtuale di Facebook, si può in qualche modo entrare. Sui profili di questi ragazzi, vere e proprie vetrine delle loro velleità, sono decine i video e le foto che testimoniano di una consuetudine con l'alcol che non ha bisogno di pretesti o ricorrenze. O meglio: è quasi impossibile trovare un'immagine che non ritragga i giovani avventori, le facce di chi s'è appena affacciato alla vita adulta, con una bottiglia in mano. E sono bottiglie di prestigio, di quelle che costano anche ottanta o cento euro l'una: Veuve Clicquot, Mumm Cordon Rouge, Cristal, Ferrari. Sempre, rigorosamente, bollicine di lusso. Nel frastuono della discoteca, immersi in una penombra blu rischiarata solo dal bagliore dei bengala rivolti in alto come le bottiglie, ventenni che in una serata, un tappo via l'altro, spendono ottocento, mille euro.Così la bottiglia diventa uno scettro, un segno di potere. Economico, e forse non solo. Un modo per dire che, almeno in discoteca, «Secondigliano regna»: così canta Enzo Dong nel brano prestato alla colonna sonora di «Gomorra». E la somiglianza con alcune scene della serie tv che fa tanto discutere anche gli alti livelli istituzionali è tale che è difficile capire se sia la fiction ad imitare la realtà o il contrario.La serata passa tra una bicchierata e l'altra, in un gioco al rialzo - o per dirla con il loro lessico «a chi mette a copp» - che è una vera prova di forza con tanto di dedica agli amici o, chissà, ai nemici. Atteggiamenti dietro i quali c'è un deviato esibizionismo adolescenziale, certo. Ma anche dell'altro: questo scialo di champagne sembra soprattutto un modo per esibire e rafforzare un'immagine, per costruire o consolidare una personalità. Forse anche per mandare messaggi a qualche rivale, con l'ostentazione di un divertimento esagerato. Una cosa è certa: quelle gare di bevute sembrano soprattutto una dimostrazione fornita ai coetanei e ai più grandi per accreditarsi come uomini già fatti in un contesto che non ammette debolezze neanche a quattordici, sedici o diciott'anni. Figurarsi a venti.Nelle notti brave dei ventenni di periferia, in quel lembo di terra dove la metropoli si distende verso la provincia, trovi i figli dei quartieri-ghetto, da Scampia a Melito, passando per Secondigliano, appunto, ma pure quelli del Casertano. Le loro vite e le loro ambizioni sono tutte declinate sul social network. Uno di loro, sì e no vent'anni, le braccia già intarsiate di tatuaggi, brandisce a favore di fotocamera il suo trofeo: un bottiglione da cinque o sei litri di Ferrari. «Ci sono sempre ragioni giuste per fare cose sbagliate», avverte nel commento alla foto, seduto a cavallo di uno scooterone bianco. E, a corredo della dichiarazione d'intenti, aggiunge: «L'unico difetto mio è che io non mi arrendo mai, mi arrenderò solo quando la cosa è mia».