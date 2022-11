Secondigliano, arrestato pusher: in auto 524 dosi con ​161 grammi di cocaina

Auto con 524 dosi contenenti 161 grammi di cocaina. Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via Detta Tramvia Fratta un’auto con a bordo un uomo trovandolo in possesso delle numerosi dosi.

Inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto altre 116 dosi con 38 grammi della stessa sostanza, un cellulare e 120 euro. A.G., 58enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.