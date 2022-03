Napoli, a Secondigliano controlli in strada: veicoli rimossi, multato anche venditore di frutta e verdura

La polizia municipale ha effettuato numerosi controlli nella zona di Secondigliano finalizzati al rispetto delle norme del codice della strada nell'ambito di una operazione di alto impatto in sinergia con il commissariato della polizia di stato di zona. Personale della u.o. Secondigliano unitamente a pattuglie motorizzate del g.i.t. e della u.o. rimozioni veicoli abbandonati hanno effettuato 70 controlli a veicoli da cui scaturivano 36 verbali e 19 rimozioni con carri grù.

Le infrazioni hanno riguardato la sosta vietata, mancanza di copertura assicurativa, mancata revisione dei veicoli e la guida senza patente. Gli agenti provvedevano altresì a verbalizzare ed a sequestrare tutta la merce ad un venditore abusivo di prodotti ortofrutticoli. Lo stesso veniva inoltre verbalizzato per occupazione abusiva di suolo pubblico. Durante le operazioni in via della Bussola intervenivano per segnalare una perdita di gas, ai vigili del fuoco ed al gestore Italgas, oltre ad individuare e segnalare ai competenti uffici tecnici alcuni residui di cemento sulla pubblica strada ed un dissesto ad una muratura di proprietà comunale.

Nella zona dei Camaldoli agenti del reparto tutela ambientale, con l'ausilio di tecnici Arpac, hanno sorpreso il titolare di una carrozzeria che, aveva ripreso l'attività lavorativa rimuovendo i sigilli. Il titolare veniva denunciato all’autorità giudiziaria.