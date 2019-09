Giovedì 26 Settembre 2019, 13:14

Nei giorni scorsi gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno intercettato in via Cassano un uomo che, dopo aver visto la volante, ha cercato di allontanarsi velocemente verso Corso Italia.I poliziotti hanno bloccato l’uomo che è stato trovato in possesso di circa 8,5 grammi di hashish e della somma di 1000 euro. Gennaro Silvestro, napoletano di 47 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.