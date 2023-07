Napoli, a Secondigliano sanzionato per oltre 10mila euro il proprietario di una sala giochi

Ieri pomeriggio gli agenti di Secondigliano e personale della polizia del luogo hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere.

In particolare, i poliziotti hanno controllato una sala giochi di corso Italia denunciando il titolare per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente per mancanza della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) per l’attività di sala giochi, per l’apertura di esercizio di vicinato e la somministrazione di alimenti e bevande, per mancata esposizione del cartello del divieto di fumare e per violazione del nulla osta di impatto acustico.

Infine, nell’attività commerciale è stato sequestrato un gioco elettronico in quanto non idoneo per il gioco lecito, elevando sanzioni per un totale di oltre 10.000 euro.