Venerdì 26 Luglio 2019, 18:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Secondigliano hanno sequestrato una pistola a tamburo Smith & Wesson, con la matricola parzialmente abrasa, e 4 cartucce calibro 38 special.L’arma, avvolta in una busta di plastica, è stata rinvenuta nel lucernaio di un cortile di un palazzo in via Cardinale Filomarino. Sono in corso indagini per risalire alla provenienza dell’arma.