Giovedì 17 Ottobre 2019, 15:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, transitando in via Privata Detta Scippa, hanno notato un’auto ferma al centro della strada a bordo della quale un uomo, affiancatosi ad un’altra vettura, consegnava qualcosa all’altro conducente ricevendo in cambio una banconota da 50 euro.I poliziotti sono intervenuti bloccando entrambi e rinvenendo circa 14 grammi di hashish indosso all’acquirente e la somma di 90 euro nelle tasche dello spacciatore il quale nascondeva altre 11 stecche del peso di circa 116 grammi ed un bilancino di precisione nella propria abitazione.C.M., napoletano di 64 anni, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.