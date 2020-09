Secondigliano, un uomo arrestato per evasione e tre denunciati per porto di armi

Gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cupa Vicinale dell’Arco hanno notato un uomo che, alla loro vista, è rientrato frettolosamente in un palazzo.



I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.



L’uomo, Antonio Amaro, napoletano di 39 anni, è stato arrestato per evasione. Inoltre, stanotte gli agenti hanno notato in via Desiderio un’auto con a bordo due giovani che stavano parlando con una persona appiedata che aveva diverse ferite al volto.



I poliziotti li hanno fermati rinvenendo nel bagagliaio due mazze da baseball, una in ferro e l’altra in legno, della lunghezza di circa 80 e 60 cm, ed hanno accertato che le stesse erano di proprietà dell’uomo ferito. V.M. e C.T., napoletani di 26 e 44 anni con precedenti di polizia, e T.B., acerrano di 24 anni, sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere. © RIPRODUZIONE RISERVATA